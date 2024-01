Pnrr, difficoltà per il Comune: progetti a rischio per aumento dei costi e Legge di Bilancio

Si è svolta martedì sera all’hotel Mattei di Ravenna la tavola rotonda dal titolo “PNRR e Legge di Bilancio, ricadute su Ravenna”, promossa da Italia Viva. All'appuntamento erano presenti Marco Leonardi (docente di Economia Politica alla Statale di Milano e già Capo Dipartimento Programmazione Politica Economica nel governo Draghi), Luigi Marattin (responsabile economico Italia Viva, deputato), il sindaco Michele De Pascale, Stefano Mazzetti (Presidente Regionale di Italia Viva), Roberto Fagnani (Presidente Provinciale IV). L'ex assessore Fagnani ha aperto la serata entrando nei dettagli del PNRR dettagliando finanziamenti per circa 80 milioni dedicati alla città di Ravenna ed altri 120 al Porto, "finanziamenti importanti che sono la prima di una serie di iniziative che Italia Viva sta sviluppando sul territorio Ravennate".

E’ stata poi la volta di Mazzetti che si è dichiarato "preoccupato per una mancanza di strategia coordinativa, di programmazione globale che possa fungere da filo conduttore per i vari progetti". A ruota anche il prof. Leonardi ha evidenziato le difficoltà createsi dalle ultime modifiche al PNRR e dalla recente legge finanziaria, in quanto "molti progetti dovranno essere rifatti con aggravio dei costi e molti altri che sono fuori dal piano sono rimasti senza fondi assegnati agli enti". Marattin ha poi insistito sulla legge di bilancio evidenziando "le incongruenze di una norma che prevede riduzioni di entrate nei prossimi anni senza adeguate coperture oltre i primi 12 mesi". Marattin ha anche ragionato sul fatto che i fondi PNRR siano "condizionati a progetti complessi e costretti a rapidissimi tempi di esecuzione", con evidenti difficoltà al loro pieno utilizzo.

Il sindaco e presidente della Provincia De Pascale ha elencato "l’indubbia grande quantità di progetti previsti", per un totale di circa 200 milioni nella Scuola, nel Turismo, nella Cultura, nel Digitale, nel Porto, nella Mobilità Sostenibile ed Energie Rinnovabili. Tuttavia anche De Pascale ha espresso preoccupazioni per le "difficoltà legate alle variazioni approntate al PNRR", così come per i tempi di realizzazione concessi e per "lo spostamento di fondi che erano stati precedentemente assegnati ai comuni. Alcuni progetti sono diventati a rischio, sia per l’aumento dei costi a carico degli enti locali, che per la modifica al PNRR". I fondi per ripristini infrastrutturali post alluvione, ad esempio, per un totale di 1,2 miliardi, che erano gestiti autonomamente dagli enti, sono ora entrati nel PNRR. Di conseguenza se da una parte "è nata la necessità di riprogettare le opere che rischiano di non avere più i tempi di realizzazione", dall’altra i fondi "non possono più essere utilizzati anche per indennizzi a famiglie e imprese".

Sui tempi di realizzazione il Sindaco ha poi detto che questi comportano "competenze importanti e molteplici", competenze che solo una città come Ravenna può permettersi di avere ma ci sono progetti che dovranno essere sviluppati da comuni con poche migliaia di abitanti. E’ sul tema delle competenze che il prof. Leonardi ha ulteriormente evidenziato come "dopo diversi anni di blocco delle assunzioni, adesso che i concorsi sono partiti, siano però i giovani a mancare".