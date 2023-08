Pnrr, taglio di progetti per 57 milioni nel Ravennate. In bilico parco marittimo e piscina comunale

Quasi la metà dei fondi Pnrr per la provincia di Ravenna sono a rischio. Lo annuncia il senatore romagnolo del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti: "Il governo ha annunciato il definanziamento di 9 misure del piano nazionale di resilienza e resistenza. Per gli enti locali significa un taglio di risorse per oltre 13 miliardi. Nella sola provincia di Ravenna saranno cancellati investimenti per 56,97 milioni di euro sui 132,86 assegnati dal Pnrr, ossia il 43%". "Una mazzata terribile che rischia di far saltare i conti dei comuni e bloccare investimenti e cantieri attesi da anni, fondamentali per lo sviluppo e la crescita dei nostri territori - prosegue il senatore pentastellato - L’ennesima conferma di quanto questo governo sia inadatto, incapace, pericoloso. Tra questi investimenti tagliati figurano manutenzioni straordinarie e la messa in sicurezza di strade comunali a rischio idrogeologico, l’efficientamento energetico di edifici pubblici, nuove infrastrutture verdi, progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale".

Come precisa poi il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna, Michele De Pascale, "Al momento il Governo ha espresso l'intenzione di spostare i progetti su altre fonti di finanziamento". Proprio nei giorni scorsi si è infatti tenuto un incontro con il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr Raffaele Fitto che avrebbe dato rassicurazioni ai territori. "Ha preso l'impegno politico si assicurare le risorse - spiega De Pascale - quello che ci chiediamo noi è il perché".

Le risorse 'tagliate' riguardano in parte quei progetti finanziati ancora prima dell'arrivo del Pnrr e "poi spostati sul Pnrr dal Governo Draghi - precisa il presidente della Provincia - Sarebbe stato uno sbaglio del Governo Draghi, secondo l'attuale Governo, perchè metterebbe a rischio i fondi". Ma tra i tagli ci sarebbe anche una seconda tranche di progetti concepiti e presentati proprio per il programma del Pnrr. Fra questi vi sarebbero il Parco Marittimo, tutti i progetti di rigenerazione urbana dei lidi ravennati, la nuova piscina comunale, i lavori del parco Baronio, e questo solo relativamente al Comune di Ravenna: "Grandi progetti compatibili con il Pnrr che il Governo vorrebbe spostare", dichiara De Pascale.

Il sindaco e presidente di Provincia si affida alle manovre del Governo ponendo tuttavia qualche dubbio. "Abbiamo chiesto quale sarebbe la fonte di finanziamento su cui andrebbero spostati quei progetti. Se le risorse, alla fine, fossero i fondi europei per i Comuni, sarebbe in pratica un taglio", ha detto De Pascale. Il ministro Fitto avrebbe specificato che i fondi europei ai Comuni spesso vengono spesi solo in parte, "questo è vero per il Centro-Sud, al qual solitamente sono destinati l'80% dei fondi, ma il discorso non vale per il Centro-Nord, a cui spetta solo il restante 20%". Quali che siano le risorse messe a disposizione del Governo, la direttiva ai territori sarebbe comunque quella di non bloccare i progetti: "Ci hanno detto di andare avanti con i lavori".

Decisamente pessimista è invece il senatore del M5S Croatti: "Nonostante il ministro Fitto abbia tentato di spiegare che i soldi per i progetti arriveranno da altre fonti, pare chiaro che sia soltanto un modo edulcorato per dire che i soldi non ci sono e i progetti sono saltati. A smentire le dichiarazioni del ministro c’è anche il dossier sul 'Monitoraggio dell’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza' del Servizio Studi di Camera e Senato che indica come il progetto di revisione del PNRR predisposto dall’esecutivo non specifichi quali saranno gli strumenti e le modalità attraverso i quali sarà mutata la fonte di finanziamento delle risorse definanziate dal PNRR, avanzando altresì dubbi sull’effettiva capacità dell’esecutivo di intercettare le risorse - conclude Croatti - Il governo Meloni sta cancellando investimenti fondamentali per disegnare il futuro di Ravenna e dei nostri territori, per renderli più sicuri, moderni, sostenibili".