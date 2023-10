Polemica in consiglio a Bagnara, il segretario Pd contro il primo cittadino Galli: "Accusare gli altri sindaci è inutile"

Trambusto in consiglio comunale a Bagnara di Romagna, dove da qualche mese Mattia Galli ha preso il posto di Riccardo Francone ricoprendo la carica di sindaco. A sollevare la polemica è Davide Pietrantoni, segretario del Partito Democratico della Bassa Romagna: "Galli, come ha ribadito nel corso della seduta del consiglio comunale di mercoledì 27 settembre, incontra gravi difficoltà nel mantenere l'operatività della macchina comunale che sconta la mancanza di dipendenti e dirigenti in alcuni settori di primaria importanza. Questo non lo giustifica – dice Pietrantoni – a scaricare le responsabilità sugli altri sindaci che lavorano assieme a lui in seno all'Unione della Bassa Romagna. I criteri con cui ogni comune partecipa economicamente al progetto dell’Unione sono trasparenti, equi e gli stessi per tutti".

"Ci sono dati inconfutabili. Oltre a tutti i servizi conferiti e gestiti dall’Unione, anche per quelli di competenza dei singoli comuni Bagnara non è stata lasciata sola - continua il dem - La segreteria generale di Bagnara in questi anni è stata gestita grazie alla convenzione stipulata con altre municipalità dell'Unione e l'ufficio tecnico si è retto grazie all'accordo raggiunto con il Comune di Massa Lombarda, che prevede la condivisione della figura dirigenziale e di due figure intermedie che, per un totale di 36 ore settimanali, prestano servizio per il borgo. Nonostante la disponibilità dimostrata dagli altri sindaci della Bassa Romagna, Galli ha puntato il dito contro i colleghi dell'Unione e ritenuto necessario avocare a sé la posizione organizzativa, oggi vacante, di responsabile del settore Lavori pubblici di Bagnara: una scelta che, seppur legittima, rischia di minare il corretto funzionamento dell'ente e potrebbe tradursi in disservizi per cittadini e imprese".

"Questa crisi viene da lontano e l'Unione ha sempre fatto (e fa tuttora) molto per sostenere il Comune di Bagnara di Romagna. Condividere la gestione dei servizi, dal sociale agli educativi, dall’edilizia all’urbanistica, fino al corpo unico della Polizia Locale, significa aiutare i comuni più piccoli che altrimenti, da soli, non potrebbero farcela. Invito Galli – conclude Pietrantoni - a riflettere attentamente un su questo scenario: cosa ne sarebbe del Comune di Bagnara se non ci fosse l’Unione? Credo che, in cuor suo, conosca già la risposta".