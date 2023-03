Polizia Penitenziaria, prevista l'assunzione di nuovi agenti. Buonguerrieri (Fdi): "Al lavoro anche per contrastare le aggressioni"

Prosegue il percorso di rafforzamento della Polizia Penitenziaria. "In Gazzetta ufficiale - ricorda Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d'Italia - è stato pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di 1.713 agenti, unità che si andranno ad aggiungere alle nuove 1.000 previste in Legge di Bilancio. Il concorso andrà così a rafforzare la dotazione del Corpo, affrontando le criticità ereditate in termini di personale, ma anche dando opportunità di impiego ai giovani che vogliono intraprendere questa carriera. E' un tassello importante e come ha detto il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, il Governo Meloni è deciso a far fronte alle gravi carenze lasciate dagli esecutivi precedenti, che hanno pesantemente depotenziato la Polizia Penitenziaria".

L'inserimento di nuove risorse avrà benefici sulle condizioni di lavoro degli agenti, anche nei carceri della Romagna. "L'obiettivo è di migliorare il servizio e di dare agli agenti condizioni di lavoro più sicure, turni meno massacranti e un organico all’altezza delle sfide che ci riserverà il futuro. Oltre all'incremento dell'organico per la Polizia Penitenziaria, il Ministero della Giustizia sta poi lavorando sul fronte organizzativo e delle dotazioni per gli agenti - conclude Buonguerrieri - Oltre che su protocolli operativi e procedure per contrastare i casi di aggressione da parte dei detenuti al personale di Polizia".