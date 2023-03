Ponte di Grattacoppa, parcheggi nei lidi e ztl: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 28 marzo, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo https://bit.ly/archivio-sedute-cc. La seduta sarà principalmente dedicata alla discussione del bilancio e alle delibere collegate, che si prevede siano votate nella successiva seduta del 30 marzo.

A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Sulle affermazioni del sindaco de Pascale all’assemblea pubblica di venerdì 10 marzo a Grattacoppa”, presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna-Città-Forese e lidi); “3000 stalli di parcheggio a pagamento sul litorale ravennate. Erano 1655 fino al 2022. Estesi a Casalborsetti, Marina Romea, Lido Adriano, Lido di Classe e Lido di Savio” e “Cambiare le regole della ztl prima che parta la nuova nel borgo San Biagio”, presentati da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare); “Torretta di osservazione nella Valle Mandriole: perché non è stata ancora ricostruita?”, presentato da Renato Esposito (Fratelli d’Italia); “Tutela per i figli e per le figlie delle famiglie arcobaleno”, presentato da Francesca Impellizzeri (Ravenna Coraggiosa).

Seguirà la trattazione delle seguenti interrogazioni: “Indagine tecnica di Arpae, micidiale il traffico della via Reale” presentata da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare); “Bonifichiamo la discarica presente dietro l'ospedale” presentata da Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia); “Incrocio fra via Canala e via Reale, un anno di silenzio” presentata da Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier); “Sostegno alla società Agnes srl presentatrice dell’omonimo progetto da parte del sindaco de Pascale congiuntamente al presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini” presentata da Veronica Verlicchi (La Pigna-Città-Forese e lidi); “Restauro e spostamento del monumento ai caduti al mare” presentata da Gianmarco Buzzi (Pd).

Successivamente saranno votati i seguenti ordini del giorno: “Proporre una riflessione seria e plurale sulla tematica di grande attualità del cibo prodotto in modalità sintetica e non solo” presentato da Igor Bombardi (Pd) e dai consiglieri del gruppo Pd, Alessandra Folli, Nadia Graziani, Stefania Beccari, Fiorenza Campidelli, Lorenzo Margotti e dai capigruppo Marco Montanari (Pd), Daniele Perini (Lista de Pascale), Chiara Francesconi (Gruppo misto); Andrea Vasi (Pri), Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle) e dal consigliere Davide Buonocore (Lista de Pascale); “Coinvolgere ulteriori nuovi finanziamenti per poter realizzare una palestra per Porto Corsini” presentato da Stefania Beccari (Pd) e Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Salvini premier).

Seguirà la trattazione delle proposte di deliberazione, presentate dall’assessora al Bilancio Livia Molducci: “Approvazione nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (d.u.p.) 2023/2025”; “Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025”; “Definizione della percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale per l'esercizio 2023”; “Imposta municipale propria (Imu) - determinazione aliquote per l'anno 2023”; “Modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (Imu)”; “Addizionale comunale Irpef - approvazione regolamento, determinazione aliquote e soglia di esenzione per l'anno 2023”.