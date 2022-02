Ponte di Mandriole, Schiano (M5S): "Lavori in partenza entro giugno"

Le segnalazioni dei cittadini hanno consentito al Movimento 5 stelle di farsi portavoce per alcune domande da porre alla giunta Comunale, sullo stato d’arte del ponte interrotto in Via Corriera Antica a Mandriole, un collegamento importante della strada provinciale al fiume Reno, che costeggia fino ad intersecare la via Gattolo Inferiore, utile alla popolazione locale quanto a chi lavora negli insediamenti produttivi che insistono nella zona. Il consigliere pentastellato Giancarlo Schiano precisa: “A novembre 2020 si era preventivata la demolizione dell’esistente ponte al fine di procedere con la realizzazione del nuovo ponte in calcestruzzo, sebbene il ponte rimane attualmente interrotto. L’Assessora Federica Del Conte ha assicurato le tempistiche entro le quali avremo completa fruibilità del tratto stradale in questione”.

"L’opera in esame - riferisce Schiano - ha un costo di 590.000 €, il primo febbraio di quest’anno sono state espletate le procedure di gara dando quindi una definizione sulle tempistiche dei lavori, i quali avranno inizio nel primo semestre di quest’anno per una durata stimata di 180 giorni (6 mesi)".

Il consigliere M5S conclude: “Ora abbiamo un chiarimento sulle tempistiche e scadenze utili a tutti coloro i quali vivono, lavorano e operano nella zona, inoltre abbiamo ricordato alla giunta che da oggi al momento in cui il ponte sarà percorribile, si interpone il “periodo di semina” che coinvolgerà un consistente numero di automezzi impegnati a transitare su via Romea per bypassare il tratto del ponte interrotto. Serve quindi anche una gestione stradale consapevole per evitare ingorghi e incidenti”.