Disservizi del ponte mobile, Ancarani (FI): "Il Comune chieda i danni all'autorità portuale"

L'esponente di Forza Italia Alberto Ancarani, tramite un ordine del giorno proposto al Consiglio comunale, chiede al Comune di Ravenna di “formulare, per il tramite dell’ufficio legale, formale richiesta di danni nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centro Settentrionale” sulla gestione del ponte mobile, “destinando gli introiti che ne deriveranno alla diminuzione della pressione fiscale di potestà comunale sui ravennati”.

Ancarani contesta quanto accaduto al ponte mobile negli ultimi mesi, con la “più lunga delle sue chiusure al transito si è verificata per la durata di ben 30 giorni, dall’8 Maggio all’8 Giugno 2023 per lavori ai sottoservizi nonché per il totale rifacimento del manto stradale dello stesso con la conseguenza che il traffico dell’intera città è stato letteralmente paralizzato nelle ore di punta non già solo per un giorno, ma per un periodo ben più lungo”.

“Clamorosamente, in data 10 Giugno 2023, dopo soli due giorni dalla fine della lunga chiusura al transito, si è verificato un sinistro stradale proprio sul ponte. Detto sinistro stradale, avvenuto in un giorno di pioggia ha fatto emergere un’estrema scivolosità del nuovo manto stradale che ha comportato, da parte dell’Autorità di Sistema Portuale stessa una nuova chiusura al traffico del ponte stesso, chiusura che si è protratta fino ad una nuova riapertura il 13 Giugno 2023, giornata nella quale il ponte stesso veniva riaperto al traffico previa collocazione su di esso di due dissuasori di velocità, uno per senso di marcia”.

“La collocazione di detti dissuasori, nonostante la riapertura al traffico, ha comportato una nuova paralisi del traffico in quanto i bruschi rallentamenti di autoveicoli e camion per superare senza conseguenze negative per le sospensioni i dossi stessi, determinavano lunghe code e tappi al traffico. Il 27 Giugno 2023, dopo due settimane di traffico rallentato, il ponte è stato nuovamente chiuso al traffico per ulteriori due ore per nuove verifiche cui è seguito l’annuncio, da parte dell' autorità di sistema portuale, di una nuova successiva chiusura, che si sarebbe verificata dal 3 al 6 Luglio 2023, al fine di rendere più “ruvido” il nuovo manto stradale, potendo poi rimuovere i dissuasori montati il 13 Giugno, e collocare dei “rilevatori di velocità” per far rispettare il limite di velocità di 30 Km/h, che in realtà esisteva sul ponte sin dalla sua inaugurazione”, conclude Ancarani.