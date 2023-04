Ponte mobile chiuso per un mese per lavori, Fratelli d'Italia: "Non si possono rimandare a dopo l'estate?"

La chiusura per un intero mese - dall'8 maggio all'8 giugno - del ponte mobile di via Attilio Monti a Ravenna ha scatenato diverse polemiche. Tra queste quella di Fratelli d'Italia, con i consiglieri Alberto Ferrero e Renato Esposito che hanno presentato un question time in merito.

"Mancando un collegamento diretto fra la via Classicana e la via Romea Nord, attraverso il ponte mobile transita non solo il traffico cittadino, ma anche il traffico pesante in entrata e in uscita dal porto, per un totale di circa 2000 veicoli al giorno - fanno notare i consiglieri - Con una certa regolarità sono necessarie opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria del ponte e queste rendono, per tempi più o meno lunghi, inutilizzabile l’infrastruttura. Con l’avvicinarsi della stagione balneare, al normale traffico veicolare in transito sul ponte se ne aggiunge anche uno squisitamente turistico che, in altri periodi dell’anno, non è presente".

La chiusura, continuano i consiglieri, causerà "disagi non solo alla normale utenza, ma anche a un numero sempre maggiore di turisti che, visto l’avvicinarsi dell’estate, tenderà a frequentare i nostri lidi. Chiediamo al sindaco e alla giunta comunale se sia possibile programmare la manutenzione in orari, se si tratta di poche ore, o periodi dell’anno, se si tratta di giorni o settimane come in questo caso, in cui il traffico sia meno intenso in modo tale da arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza".