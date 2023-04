Ponte mobile, parcheggi nei lidi e Tari: si riunisce il Consiglio comunale

Giovedì alle 15 si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Parcheggi area lidi nord: prospettive” di Stefania Beccari, consigliera Pd; “Chiusura straordinaria ponte mobile” a cura di Alberto Ferrero e Renato Esposito, rispettivamente capogruppo e vicecapogruppo Fratelli d’Italia; “Le celebrazioni religiose ai giardini pubblici di via Santi Baldini per la festa di fine Ramadan erano autorizzate?” di Gianfilippo Nicola Rolando, capogruppo Lega Salvini premier; ”Incrocio pericoloso ponte Cella-Ravegnana e mancata pista ciclabile sull’argine del Ronco” a cura di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare. Si procederà con le interrogazioni: "Ravenna coordinatrice del percorso di cittadinanza europea nel progetto You-rope. Quali iniziative?" presentata da Chiara Francesconi, capogruppo Misto; "Si confermino le agevolazioni per le attività di Grattacoppa e Savarna" presentata dal consigliere comunale Idio Baldrati.

Saranno quindi discusse e votate le seguenti proposte di deliberazione: “Tassa rifiuti (Tari). determinazione tariffe e scadenze di pagamento per l'anno 2023” e “Approvazione modifiche al regolamento Tari per l'anno 2023” su cui relazionerà l’assessore al Paesc Gianandrea Baroncini; “Approvazione di esenzioni del tributo Tari e del canone di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria - anno 2023” e “Approvazione schema di convenzione tra il comune di Ravenna e la FISM (Federazione italiana scuole materne) della provincia di Ravenna, in rappresentanza delle scuole dell'infanzia paritarie e annesse sezioni di nido/primavera ad essa aderenti, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025”, a cura dell’assessora al Bilancio e Politiche per le famiglie, l’infanzia e la natalità Livia Molducci; “Approvazione rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 dell'Istituzione Museo d'arte della città” e “Approvazione rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 dell'Istituzione biblioteca Classense” che verranno presentate dall’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia.