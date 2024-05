Ponte a Sant’Agata sul Santerno, Corsini: “Nessuna soluzione temporanea, venga smantellato definitivamente”

Nei giorni scorsi Andrea Corsini, assessore al turismo, alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Emilia-Romagna ha incontrato, a Sant’Agata, Riccardo Sabadini candidato a sindaco per la lista civica di centro-sinistra “Uniti per Sant’Agata” e la sua squadra. Un incontro che significa da un lato sostegno alla campagna elettorale e, soprattutto, notizie certe sulla sicurezza idraulica del territorio da parte della Regione Emilia-Romagna.“Abbiamo voluto incontrare l’assessore Corsini per parlare con lui, in particolare, del nostro ponte della ferrovia e del fatto che, per la sicurezza dei cittadini di Sant’Agata, non siamo disposti ad accettare soluzioni transitorie” commenta Sabadini.

“Chiederemo a RFI Rete Ferroviaria Italia e alla struttura commissariale che il ponte esistente venga smantellato definitivamente e contestualmente posso affermare che non sono previste soluzioni temporanee” queste le parole, nette, dell’assessore regionale Andrea Corsini. Rimozione del ponte attuale quindi, e realizzazione con i tempi necessari, di un ponte nuovo definitivo che non impatti sulla struttura degli argini.

“Per noi – aggiunge Sabadini - la campagna elettorale, non è in prima istanza ricerca di voto fine a sé stesso è, soprattutto, concretezza di intenti. La nostra volontà è quella di ottenere risposte chiare ai dubbi e alle perplessità dei cittadini e per farlo abbiamo organizzato una serie di incontri con enti come il Consorzio di Bonifica e con tecnici come geologi e meteorologi, figure che hanno le competenze per dare le risposte che cerchiamo. Questo è il nostro modo di lavorare e se i cittadini premieranno il nostro progetto questo sarà ciò che gli offriremo, per garantire la loro serenità e ricostruire quella fiducia che è andata persa negli ultimi tempi”.