Ponte sul lamone, sportelli Tari e Parco marittimo: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 21 febbraio, alle 15,30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. Ad inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Sportelli Tari indegnamente confinati e disorganizzati” e “Pista ciclabile di via Canalazzo lasciata a metà da 13 anni” presentati da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Sulle affermazioni dell’assessore Del Conte e sulle difficoltà economiche causate dalla chiusura del ponte di Grattacoppa” a cura di Veronica Verlicchi, capogruppo la Pigna – città forese e lidi;

Seguirà la trattazione delle seguenti interrogazioni: “Mettiamo in sicurezza le fermate dell’autobus” presentata da Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia); “Semafori e dissuasori per viale Alberti” presentata da Davide Buonocore (Lista de Pascale); “Parco marittimo - briefing sui lavori” presentata da Renald Haxhibeku (Pd); “Su via Romea nord allo sfascio. Accessi malagevoli alle Bassette” presentata da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare).

Successivamente sarà presentata la proposta di deliberazione “Istituzione di una commissione d'indagine sugli aspetti amministrativi e gestionali relativi alla procedura di gara relativa alla gestione dei servizi di informazione accoglienza turistica di base nel comune di Ravenna” da parte dei consiglieri Veronica Verlicchi (La Pigna-Città-Forese e lidi); Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Salvini premier); Renato Esposito (Fratelli d’Italia); Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia); Filippo Donati (Viva Ravenna); Angelo Nicola Di Pasquale (Fratelli d’Italia); Nicola Grandi (Viva Ravenna); Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier).

Poi sarà discussa la mozione “Ripristinare l’acquisto del biglietto a bordo del traghetto Marina di Ravenna-Porto Corsini gestito da Start Romagna” presentata da Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Salvini premier); Veronica Verlicchi (La Pigna-Città-Forese e lidi); Filippo Donati (Viva Ravenna); Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia); Renato Esposito (Fratelli d’Italia); Daniele Perini (Lista de Pascale); Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle); Andrea Vasi (Pri).

Infine, saranno discussi i seguenti ordini del giorno: “Potenziare il personale di turno al pronto soccorso dell’ospedale di Ravenna delle case della salute e sostituire i medici di medicina generale andati in pensione” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna-Città-Forese e lidi); “Proporre una riflessione seria e plurale sulla tematica di grande attualità del cibo prodotto in modalità sintetica e non solo” presentato da Igor Bombardi (Pd) e dai consiglieri del gruppo Pd, Alessandra Folli, Nadia Graziani, Stefania Beccari, Fiorenza Campidelli, Lorenzo Margotti e dai capigruppo Marco Montanari (Pd), Daniele Perini (Lista de Pascale), Chiara Francesconi (Gruppo misto); Andrea Vasi (Pri), Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle) e dal consigliere Davide Buonocore (Lista de Pascale).