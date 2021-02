Ponti di via Baiona, Maiolini (G. Misto): "Rendiamoli sicuri anche per ciclisti e pedoni"

Si parla ancora dei ponti del territorio ravennate. Il consigliere comunale del Gruppo Misto Marco Maiolini, infatti, rivolge al sindaco di Ravenna un question time che fa riferimento all'imminente "avvio di un intervento per il ripristino tecnologico e per il risanamento strutturale di due ponti in via Baiona, sul canale Magni, al termine della zona industriale e precisamente dopo lo svincolo che porta alla centrale Enel di Porto Corsini", rispettivamente il ponte A119 a due campate, e l’A118 a cinque campate.

"Il progetto dell’Amministrazione comunale prevede un’ampia azione di monitoraggio e manutenzione di tutti i ponti del territorio - prosegue il consigliere del Gruppo Misto a Ravenna -, nonché interventi di ripristino tecnologico e risanamento strutturale degli impalcati per ristabilire la funzionalità degli stessi, togliere le limitazioni di portata a 32 tonnellate, attualmente vigenti, e rendere i ponti idonei a sopportare carichi di Prima categoria, ricreando le migliori condizioni di sicurezza possibili per la viabilità".

Per questo Maiolini chiede al Sindaco: "Se nei lavori è anche prevista la messa in sicurezza per ciclisti e pedoni, tramite 'appendici laterali', come richiesto anche dalla Proloco di Porto Corsini, visto che quei ponti sono utilizzati da turisti e da lavoratori che vi transitano per recarsi a Ravenna".