Popolo della Famiglia: "Disagio parcheggi per i cittadini della frazione tantlon. si trovi una soluzione con la nuova giunta"

Il Popolo della Famiglia interviene nel merito dei disagi che i cittadini della Frazione di Tantlon circa la possibilità di parcheggiare le proprie autovetture. Una problematica che dura da tempo. Mirko De Carli, consigliere Nazionale de Il Popolo della Famiglia, e Alessandro Vitali, segretario regionale del movimento giovanile del PDF, commentano: "Non si tratta di un problema da poco. I cittadini di Tantlon hanno realmente un problema legato alla essenza di spazi per parcheggiare le proprie automobili. Considerando che al giorno d'oggi una famiglia ha in media due autovetture, non poter lasciare il veicolo sul marciapiede è indubbiamente una difficoltà in più. Aggiungiamo che il marciapiede si trova ad oggi in pessimo stato, con buche di ogni tipo ed è da ripristinare quanto prima. Il passaggio, soprattutto per anziani e carrozzine, è in certi tratti difficoltoso come lo è l'attraversamento pedonale all'incrocio con Via Crociarone, in cui addirittura la fine dell' attraversamento non è a raso ed è di fatto difficile procedere appunto con le carrozzine. Chiediamo dunque alla nuova giunta Missiroli di trovare una soluzione con i residenti, che meritano risposte."