Il Popolo della Famiglia si prepara alle elezioni europee: "Da gennaio torneremo in piazza"

Il Popolo della Famiglia si prepara alle prossime elezioni europee con l'Assemblea nazionale tenutasi questo fine settimana a Pomezia (Roma). La delegazione emiliano romagnola, capitanata dal consigliere nazionale Mirko De Carli e dal coordinatore regionale Marco Dall'Olio, ha portato all'attenzione della Presidenza i problemi del territorio e l'impegno per essere presenti alle prossime elezioni amministrative nei comuni al voto nel territorio provinciale. "A partire da gennaio torneremo nelle piazze della nostra città per presentare la nostra proposta di legge di iniziativa popolare che unisce reddito di maternità, lotta per il diritto alla vita, sostegno ai sofferenti" si leggne nella nota del Popolo della Famiglia.