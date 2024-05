Popolo della famiglia: "Ravenna maglia nera in termini di natalità, serve il reddito di maternità"

Il Popolo della Famiglia commenta i dati in tema di natalità forniti dall’analisi condotta dal Centro Studi della Cooperazione di Legacoop Romagna. "Un inverno demografico che non cesserà di essere costante della nostra società se non si applicheranno misure ad hoc, come il reddito di natalità". Mirko De Carli, Consigliere Nazionale de Il Popolo della Famiglia e Consigliere comunale a Riolo Terme, commenta: "È da tempo che denunciamo la triste realtà della provincia di Ravenna. A fronte dell'invecchiamento della popolazione, si registra un forte calo delle nascite".

"La proposta che, come Popolo della Famiglia, riproponiamo ancora una volta è quella del reddito di maternità: garantire uno stipendio alle mamme che scelgono di dedicare a tempo pieno le proprie giornate ai propri figli nei loro primi anni di vita. Garantire un’indennità alle donne che scelgono di fare le mamme a tempo pieno, oltre a essere una forma di libertà che merita di essere riconosciuta, è la strada corretta per far rinascere in tante giovani coppie il desiderio di mettere al mondo figli e garantire un futuro sostenibile alla nostra collettività. Questa sarà una delle mie principali battaglie da portare in Europa, da candidato nella circoscrizione Nord Orientale per la lista Libertà".

Alessandro Vitali, dirigente comunale de Il Popolo della Famiglia a Faenza e segretario regionale del movimento giovanile del PDF, prosegue: "Il Movimento cinque stelle si è battuto per anni richiedendo il reddito di cittadinanza, che si è rivelato nella sostanza uno strumento utile al cosiddetto "voto di scambio". Quello del reddito di maternità è il primo passo per cercare di invertire la rotta, soprattutto tra i giovani, sempre di più alle prese con stipendi bassi e costo della vita altissimo. Fintanto che le Istituzioni non si renderanno conto della gravità della situazione, sarà sempre peggio. Dispiace osservare un governo, quello attuale, a parole così attaccato al valore della Famiglia, fregarsene altamente, privi di un piano serio per contrastare la denatalità".