Porta 5 bottiglie di plastica e ricevi una borraccia: l'iniziativa ambientalista del M5S

Piccinini e Maiolini: "Stiamo letteralmente affogando nella plastica, che costituisce circa il 95% dei rifiuti presenti in mare"

“Liberati dalla Plastica - #iosonoplasticfree" è' il nome dell'iniziativa che avrà luogo mercoledì 23 giugno a Ravenna, dalle ore 8:30 alle 13:00, al mercato settimanale lato via Berlinguer. Portando al banchetto del Movimento 5 Stelle 5 bottiglie di plastica, si riceverà in cambio una borraccia in vetro targata M5S. L'iniziativa, volta a sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’inquinamento da plastiche e microplastiche, è stata presentata da Silvia Piccinini, consigliera regionale del M5S, e Marco Maiolini, consigliere comunale del Gruppo Misto.

“Stiamo letteralmente affogando nella plastica, che costituisce circa il 95% dei rifiuti presenti in mare - spiegano Piccinini e Maiolini - I dati sono allarmanti: basti pensare che il Po da solo riversa nell’Adriatico ben 11 tonnellate di microplastiche al giorno che, data la loro indistruttibilità, permangono nell’ambiente per migliaia di anni, provocando danni irreparabili all’ ecosistema e finendo anche sulle nostre tavole e nel nostro organismo. Le alternative alla plastica esistono e lo scopo della nostra iniziativa è proprio quello di sensibilizzare i cittadini premiando i comportamenti virtuosi. La nostra parola d’ordine, infatti, è prevenzione: serve una rivoluzione culturale che porti all'abbandono dell’usa e getta”.

“Durante il mio mandato - prosegue Maiolini - è stato costante il nostro impegno per fare di Ravenna una città con meno plastica e più sostenibile, in linea con gli obiettivi nazionali della Transizione Ecologica, riuscendo ad esempio a ridurre ulteriormente l’uso della plastica all’interno degli uffici pubblici e presentando diverse mozioni, poi approvate, tra cui quella sul vuoto a rendere. Sostituire le bottiglie di plastica si può: serve un cambiamento nelle abitudini dei singoli cittadini, a partire da piccoli gesti che però hanno un grande significato per il nostro Pianeta”.

Foto Massimo Argnani