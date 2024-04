Porto, Bakkali (Pd): “Le tensioni nel Mar Rosso colpiscono pesantemente il traffico commerciale navale”

"Le tensioni internazionali e in particolare quelle che riguardano il Mar Rosso, a cinque mesi dai primi attacchi ai mercantili, colpiscono pesantemente il traffico commerciale navale: il porto di Genova e quello di Ravenna, al termine della prima settimana di aprile, vedevano i traffici in volume in forte calo. Servono azioni immediate da parte del Governo perché le ripercussioni per i porti italiani sono elevate e i sistemi portuali oggi sono al centro di una catena logistica complessa che punta a governare il cammino delle merci e gli effetti si manifestano su tutta la catena del valore, oltre che sugli utenti finali". Così la deputata PD alla Camera Ouidad Bakkali nell'interrogazione presentata in Commissione Trasporti insieme ai colleghi Ghio, Orlando, Barbagallo, Casu, Morassut, Serracchiani, Simiani.

"Il Ministro Salvini – ha concluso Bakkali - faccia sapere come intende procedere rispetto alla necessità di monitoraggio, controllo, individuazione di scenari alternativi, strategie condivise a livello europeo e sostegno alla circolazione delle merci e prevenzione degli impatti economici sulla filiera e anche sugli utenti finali".