Porto Corsini, Zandoli (Lega): "Organico di polizia e gestione logistica delle crociere insufficiente"

"L’arrivo delle prime navi da crociera a Porto Corsini sta evidenziando la tardiva gestione delle infrastrutture e del personale per la logistica delle crociere di questa amministrazione. Lo sbarco di migliaia di persone per il turismo Ravennate può essere sicuramente un arma vincente per far ripartire il turismo in città ma già con l’arrivo delle prime navi si sono create difficoltà e perplessità riguardo la logistica, il traffico e la carenza di agenti di polizia". Così in una nota Lorenzo Zandoli, referente provinciale della Lega a Ravenna.

"Si apprende dai dati forniti dai sindacati che sono presenti sei agenti per cento navi e 175mila croceristi. Prima di far sbarcare migliaia di persone in una frazione marittima va prevista la gestione dei servizi necessari a garantire la sicurezza dei croceristi in arrivo e in partenza dall’Hub portuale di Porto Corsini - prosegue Zandoli - Per questo come Lega abbiamo presentato in Comune un interrogazione per chiedere all’amministrazione se verranno utilizzate ulteriori risorse della polizia municipale per garantire la sicurezza, per conoscere se il sindaco intende chiedere al Prefetto maggiore impegno di forze dell’ordine nella zona, conoscere se sono previste modifiche alla viabilità per tutelare i residenti della frazione e per conoscere l’offerta e piani relativi al trasporto pubblico e privato, anche su acqua, che permetta un collegamento rapido, sicuro e possibilmente poco inquinante del terminal crociere con la città".