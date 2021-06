Porto, Mingozzi (Pri): "Si rafforza la battaglia per nuove infrastrutture stradali e per la difesa dell'oil&gas"

In visita a un'azienda portuale, l'esponente repubblicano tira la stoccata alle "forze politiche che si dichiarano oggi a sostegno delle nostre industrie senza averle mai difese nè menzionate"

Nuovi incontri del Partito Repubblicano in vista delle prossime amministrative e del programma elettorale dell'Edera. Giovedì mattina gli esponenti repubblicani Giannantonio Mingozzi e Cesare Cervellati hanno visitato Italmet, l'azienda ravennate di prodotti e macchinari destinati al sollevamento, armamento e ormeggio navale che opera in città e nel porto da quasi 50 anni.

Nel corso dell'incontro con i titolari e i responsabili aziendali Italo Caporossi, Maura Caporossi e Dimitri Gallamini, Mingozzi ha ribadito come "ogni azienda visitata, e siamo all'ottava, ha qualcosa di speciale riferito ai servizi portuali ed alla speranza che Ravenna sviluppi nuova occupazione con uno scalo sempre più adeguato; e per questo ogni incontro rafforza la battaglia repubblicana per nuove infrastrutture stradali e la nostra difesa dell'oil&gas e del comparto dell'energia senza arretrare di un millimetro rispetto agli impegni assunti con la comunità ravennate".

"Prendiamo atto - aggiunge Mingozzi - che alcune forze politiche si dichiarano oggi a sostegno delle nostre industrie senza averle mai difese nè menzionate, ma va bene così anche se queste conversioni dell'ultima ora puzzano molto di opportunismo; al Pri interessa raggiungere quei risultati di garanzia occupazionale e di tutela delle capacità imprenditoriali che stiamo difendendo da anni assieme a tanti ravennati, con coraggio e senza mediazioni".