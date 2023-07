Porto, Morrone (Lega); "In arrivo 687mila euro per le opere prioritarie di Ravenna"

Arrivano risorse per il Porto di Ravenna. “Grazie all’ottimo lavoro del vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in arrivo 687 mila euro per l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale". Così il segretario della Lega in Romagna, Jacopo Morrone. "Per Ravenna nello specifico parliamo del progetto di fattibilità per il completamento delle banchine in penisola Trattaroli, ad integrazione di quanto contemplato nell'ambito del progetto hub portuale fase I (€ 320.000); del progetto di fattibilità per la realizzazione dell'intervento di rafforzamento ed eventuale innalzamento delle strutture di accesso al porto (€ 257.000) e del progetto di fattibilità della viabilità di collegamento al terminal crociere che bypassi il paese di Porto Corsini (€ 110.000). Questo - conclude Morrone - è il cambio di passo del Mit per un’Italia che riparte a tutta velocità con innovazione ed efficienza”.