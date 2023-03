Porto, ritardo per la zona logistica semplificata: il caso arriva al ministero

La parlamentare ravennate Ouidad Bakkali ha presentato nei giorni scorsi un’interrogazione a risposta scritta al Ministro dell’Economia e Finanze sul grave ritardo nell’istituzione della ZLS (la zona logistica semplificata) in regione. Le ZLS sono delle aree geografiche di dimensioni limitate all'interno delle quali sono previsti particolari agevolazioni e incentivi per le aziende insediate o che decidono di insediarsi.

“Sappiamo – dichiara Bakkali – che il Piano di sviluppo strategico della Zls Emilia-Romagna è stato adeguato come da richiesta del Ministro per il sud e la coesione territoriale. Successivamente è stato approvato con delibera dell'assemblea legislativa nel febbraio 2022 e il presidente della regione ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri la proposta di istituzione della ZLS E-R. Successivamente la Presidenza del Consiglio dei ministri-Ministro per il sud e la coesione territoriale ha inviato la richiesta di apportare piccole modifiche alla proposta. Queste modifiche sono state apportate e ritrasmesse al ministero. Da qui in poi non abbiamo più ricevuto notizie. Con questa interrogazione vogliamo sapere quali siano gli intendimenti del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione all’istituzione della ZLS e con quali tempi ne prevedere l’attuazione”.