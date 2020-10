Presentata la nuova giunta a Faenza, critica la Lega: "Su 8 assessori solo 3 donne"

"Dopo ben 18 giorni dalle elezioni amministrative l’elefante ha partorito il topolino. È stata nominata finalmente la nuova giunta di Faenza e Massimo Isola, che indubbiamente ha vinto le elezioni, ha dimostrato come sia riverente ai partiti che lo hanno scelto. Sorprende che, dopo le polemiche della campagna elettorale, le donne siano solamente 3 su 8 componenti e che nella foto ufficiale in piazza siano defilate in secondo piano, quasi a volerle nascondere. Gli assessori hanno già dichiarato passione ed impegno come priorità del loro mandato, ma servono anche le competenze".Il gruppo Consiliare Lega Faenza Gabriele Padovani, Alvise Albonetti, Roberta Conti, Andrea Liverani e Giorgia Maiardi.

"Come si può assegnare la delega alla sicurezza al sig. Massimo Bosi? Il Movimento 5 stelle, quello del reddito di cittadinanza, ha fatto di tutto per non fare, per non agire, per creare immobilismo in un paese che avrebbe bisogno di energia e regole chiare e rispettate. Bosi, non ce ne voglia, ma non conosce la materia e non osiamo immaginare quale sarà la situazione della città fra qualche mese. La Lega vigilerà e denuncerà tutte le mancanze del settore. Dove è finito fra l’altro il consigliere Grillini che in campagna elettorale si vantava di conoscere le necessità della sicurezza faentina? Lui che ha ottenuto 131 preferenze, il più votato nella lista Italia Viva, non è stato preso in considerazione né dai suoi vertici né dai suoi alleati. Il laureando Davide Agresti si occuperà di welfare, ma nelle politiche sociali essendo impegnato professionalmente da anni nella Caritas diocesana non vi saranno conflitti di interesse? Per lo sport attendavamo con rispetto e speranza la nomina di Simona Ballardini, ma forse la campionessa è troppo autonoma e competente per la delega e quindi la comunità di Errano, in continuità con Malpezzi, ha rivendicato un’assessora, Martina Laghi che ha praticato pallavolo nel settore giovanile, oltre 20 anni fa".

"Senza infierire ulteriormente sugli altri assessori, di cui parleremo sicuramente in seguito, un accenno finale merita Rossella Fabbri. La manager aziendale di Cervia, già assessore nella località rivierasca, possiede un curriculum di tutto rispetto, ma è possibile che per seguire il turismo non vi sia a Faenza una competenza meritevole dell’incarico? È mai possibile che su un punto fondamentale del programma di Isola si debba scegliere un assessore part-time? La Lega critica fortemente queste scelte e si impegna da subito a contrastare qualsiasi atto futuro di questa giunta che possa danneggiare la nostra splendida città e i suoi abitanti".