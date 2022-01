Presidente della Repubblica, De Pascale: "Mattarella rivaluti il bis. Abbiamo ancora bisogno di lui"

"E' evidente che il susseguirsi degli eventi collegati all'elezione del Presidente della Repubblica sta via via gettando discredito sulle istituzioni della Repubblica. Le oggettive difficoltà legate a un quadro politico frammentato e alla fase finale della legislatura stanno pregiudicando gli sforzi messi in campo da tutti per fronteggiare la pandemia e cogliere le nuove opportunità di investimento". Queste le parole di Michele de Pascale, sindaco e presidente della Provincia di Ravenna, nonché presidente dell'Unione delle Province d'Italia.

"In un quadro oggettivamente inedito, nell'assoluto rispetto delle prerogative dei grandi elettori a cui la Costituzione assegna il compito di eleggere il Presidente della Repubblica, rivolgo un appello sincero al Presidente Sergio Mattarella affinché rivaluti la sua indisponibilità a ricoprire nuovamente l'incarico di Presidente della Repubblica. Tutti - prosegue De Pascale - abbiamo profondamente compreso le ragioni politiche e umane che sono alla base di questa sua posizione, ma dopo questi due anni, che mai avremmo potuto immaginare di vivere, è evidente che la Repubblica e le sue Istituzioni, le nostre Città, Province e Regioni hanno ancora bisogno del suo prezioso servizio, per tenerci uniti e guidarci nell'ultimo passo fuori da questa crisi e verso una strada finalmente nuova".