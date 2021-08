Pri, inaugurata la sede elettorale di Chiara Francesconi nel borgo San Rocco

Inaugurata la sede elettorale di Chiara Francesconi, con il punto di incontro “PraticaMente Ravenna” nel borgo San Rocco, organizzato dalla candidata del Partito Repubblicano. Taglio del nastro alle 18 con gli interventi di Stefano Ravaglia, responsabile del comitato elettorale, di Guido Camprini, in rappresentanza della reggenza del PRI ravennate, gli esercenti di via Castel San Pietro, dove al numero 55 si trova la sede del comitato, hanno voluto far sentire la propria vicinanza, donando piante e contribuendo all’aperitivo che ha chiuso l’appuntamento. Chiara Francesconi ha voluto questo presidio che resterà aperto fino a metà ottobre per incontrare e ascoltare i cittadini, così com’è stato durante tutta la propria consiliatura da capogruppo del Partito Repubblicano, un contatto che potrà avvenire anche tramite le pagine social: Facebook, Instagram e Telegram e attraverso il sito www.francesconichiara.it da ieri on line. Durante il proprio intervento, Chiara Francesconi ha richiamato la propria azione in Consiglio ispirata ai valori mazziniani e repubblicani e ha chiesto ai cittadini di frequentare il proprio punto informativo anche per consultare i libri di Mazzini o della vecchia Ravenna che saranno a disposizione.