Prima seduta del consiglio comunale di Bagnacavallo: si approva il bilancio di previsione

La prima seduta dell’anno del Consiglio comunale di Bagnacavallo è in programma martedì 18 gennaio alle 19. Nel corso della seduta, che si svolgerà in presenza ma senza pubblico e potrà essere seguita in streaming sul canale YouTube del Comune, verrà sottoposta al Consiglio l’approvazione del Bilancio di previsione.

Questo l’elenco completo dei punti all’ordine del giorno: approvazione dei verbali della seduta precedente; aree edificabili di proprietà comunale: prospetto di vendita per l’anno 2022; piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anni 2022-2024, ai sensi dell’art. 58 comma 1 del d.l. 112/08 convertito con legge 6/8/08 n. 133. Approvazione. 4; programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022. Approvazione; programma biennale 2022/2023 per l’acquisizione di forniture e servizi. Approvazione; approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) 2022-2024; approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024; comunicazioni, odg, interrogazioni e mozioni. La seduta del Consiglio comunale resterà poi disponibile sul canale YouTube del Comune, dove si possono visionare anche le precedenti a partire da aprile 2020, sia quelle svoltesi in videoconferenza che quelle in presenza.