Prima seduta del nuovo consiglio comunale a Bagnacavallo: tutti gli eletti

Si è svolta alle 19.30 di lunedì 1 luglio la prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Bagnacavallo dopo le consultazioni dell’8 e 9 giugno che hanno visto l’elezione del sindaco Matteo Giacomoni. Lorenzo De Benedictis, consigliere del Pd, è stato eletto presidente del Consiglio comunale.

Trentacinque anni, De Benedictis risiede a Bagnacavallo. Ha una laurea in Giurista d’impresa e della pubblica amministrazione conseguita presso l’Università di Bologna nel 2015 e attualmente lavora presso il Gruppo Unipol. Partecipa da tempo nel territorio comunale a molteplici attività di volontariato, di cui è stato organizzatore in numerose occasioni. Fa parte del gruppo comunale dei volontari di Protezione civile. È stato consigliere comunale a Bagnacavallo nelle file del Pd dal 2014 al 2024 e ha ricoperto il ruolo di capogruppo per il Pd nel Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna dal 2014 al 2019.

"Sarà mia cura promuovere il dialogo e la collaborazione tra tutti i membri del Consiglio – ha sottolineato il neopresidente De Benedictis – affinché possiamo insieme perseguire gli obiettivi che ci siamo prefissati, nel rispetto delle diverse opinioni e delle esigenze dei nostri cittadini. Ma soprattutto per il benessere di Bagnacavallo".

Si è inoltre proceduto al giuramento del sindaco Matteo Giacomoni e alla designazione dei capigruppo: per la maggioranza Claudia Tassinari del Pd, Stefano Calderoni di Bagnacavallo Futuro Comune e Massimiliano Bezzi per Alleanza Verdi Sinistra – Partito Socialista Italiano; per le minoranze Diletta Principale per Principale Sindaco, Nicholas Anzellotti per Fratelli d’Italia e Maurizio Bragonzoni per Area Liberale.

In seguito alla surroga dei due consiglieri nominati assessori, Caterina Corzani e Francesco Ravagli del Pd, con Laura Nannini e Mirko Albertini, questa è la composizione definitiva del Consiglio comunale di Bagnacavallo: Matteo Giacomoni (sindaco), Lorenzo De Benedictis (presidente); Pd Nicola Bucchi, Claudia Tassinari, Giulia Carlini, Alex Valgimigli, Cristina Bertaccini, Luigi Cappelli, Laura Nannini, Mirko Albertini; Bagnacavallo Futuro Comune Stefano Calderoni; Alleanza Verdi Sinistra – Partito Socialista Italiano Massimiliano Bezzi; Fratelli d’Italia Nicholas Anzellotti, Gianfranco Rambelli; Principale Sindaco Diletta Principale, Sara Pratesi; Area Liberale Maurizio Bragonzoni.

È stata inoltre comunicata ufficialmente la nomina della Giunta:

Caterina Corzani (vicesindaca): Bilancio, Gestione del territorio, Affari generali e Servizi alla cittadinanza, Rapporti con le partecipate, Pari opportunità e Partecipazione, Gemellaggi e Politiche europee.

Fabio Bassi: Ambiente, Attività produttive, Scuola e formazione, Associazionismo.

Lucilla Danesi: Cultura, Turismo e Promozione del territorio.

Francesco Ravagli: Lavori Pubblici e Patrimonio, Innovazione tecnologica, Politiche giovanili e Sport, Decentramento.

Maura Zavaglini: Politiche sociali, sanitarie e abitative, Personale, Politiche per il lavoro.

Restano in capo al sindaco Giacomoni le seguenti materie: Comunicazione, Legalità e sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile.

Sono stati infine eletti i rappresentanti del Consiglio comunale di Bagnacavallo in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna: per la maggioranza Lorenzo De Benedictis, Nicola Bucchi e Massimiliano Bezzi e per le minoranze Gianfranco Rambelli.