Primarie Pd, a Cervia varie iniziative del comitato a sostegno di Stefano Bonaccini

Mercoledì 25 gennaio presso la Sala Rubicone di Cervia alle 20,45 si terrà la prima di una serie di iniziative pubbliche a sostegno del candidato alla segreteria nazionale del Pd Stefano Bonaccini. A dialogare con la cittadinanza sarà il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, tra i primi sostenitori del nostro presidente di regione, che esporrà i punti chiave della sua mozione e ascolterà chi avrà piacere di intervenire in un confronto aperto e costruttivo.

"Quella congressuale è una fase importante che interessa non solo il partito democratico, ma che riguarda tutti perché in ballo c’è il futuro del Paese - commenta Federica Bosi, coordinatrice comitato Cervia per Bonaccini - Questo è il momento delle idee e dei progetti che daranno la visione dell’Italia che vogliamo, e il 26 febbraio sarà l’occasione per poter scegliere chi ci guiderà in questo percorso, ora sicuramente come forza politica di opposizione credibile e intransigente ma con l’obbiettivo di tornare a essere il partito alla guida del prossimo governo".

La serata è organizzata dal comitato “Cervia per Bonaccini”, e seguiranno altre iniziative: martedì 7 febbraio è in programma una cena di autofinanziamento del comitato alla Casa delle Aie, dove parteciperanno e prenderanno parola il segretario regionale del Pd Luigi Tosiani, l’assessore regionale al turismo e ai trasporti Andrea Corsini e il sindaco di Ravenna nonché presidente della provincia Michele De Pascale. Per chi volesse prenotarsi può chiamare il numero 0544971042 il lunedì, il mercoledì e il giovedì mattina. Successivamente, il 15 febbraio, si terrà un secondo incontro di confronto pubblico dedicato ai cittadini del forese al centro sociale di Pisignano – Cannuzzo dove sarà presente l’assessore regionale Andrea Corsini.