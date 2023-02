Primarie Pd, a Lugo allestiti 7 seggi: come e quando si potrà votare

Si terranno domenica 26 febbraio dalle 8 alle 20 le primarie del Partito Democratico per eleggere il nuovo segretario nazionale del partito. Le primarie sono aperte a tutti i cittadini e non solo agli iscritti del Partito Democratico.

I seggi sono allestiti in tutta italia e saranno sette quelli nel comune di Lugo:

- I cittadini della città di Lugo e delle frazioni di Villa San Martino e Ascensione (sez elettorali dalla 1 alla 21 e sez 23,24,26,36) potranno votare presso la sede del PD di Lugo in corso Matteotti 25 a Lugo.

- I cittadini di San Potito e Bizzuno (sez elettorali 22 e 25) potranno votare presso il centro civico di San Potito in via San Potito 11.

- I cittadini di San Lorenzo e Cà di Lugo (sez elettorali 28 e 27) potranno votare presso il centro civico di San Lorenzo in via Primo Maggio 1

- I cittadini di Fabriago (sez elettorale 29) potranno votare presso il centro civico di Santa Maria in Fabriago in via Martiri Fabriago 7. Il seggio è aperto solo dalle 8 alle 11 poi si voterà a San Lorenzo.

- I cittadini di San Bernardino e Belricetto (sez elettorali 34 e 30) potranno votare presso il centro civico di San Bernardino in via Stradone 47.

- I cittadini di Voltana (sez elettorali 31,32,33) potranno votare presso la casa del popolo di Voltana in via Fiumazzo 651.

- I cittadini di Giovecca (sez elettorale 35) potranno votare presso il centro civico di Giovecca in via Ferrara 7.

Possono votare i cittadini italiani o stranieri che hanno compiuto il 16esimo anno di età presentando documento di identità, tessera elettorale e versando un contributo di due euro. Per i cittadini minorenni e stranieri occorre però preregistrarsi sul sito www.primariepd2023.it Per qualsiasi informazione è possibile chiamare il Partito Democratico di Ravenna al tel 0544281611.