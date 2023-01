Primarie Pd, a Ravenna un incontro pubblico per sostenere la candidatura di Elly Schlein

Il comitato provinciale a sostegno della candidatura di Elly Schlein a segretaria nazionale del Partito Democratico, si presenta con una iniziativa pubblica aperta a tutti. Nato a stretto contatto con il comitato regionale, il gruppo di lavoro ravennate costituisce il coordinamento territoriale e il collettore a supporto degli altri gruppi locali attivatisi in queste settimane in tutta la provincia. Mercoledì alle 18.30 è in programma la presentazione presso la Sala Riunioni della Federazione Provinciale PD (via della Lirica 11 a Ravenna) e online sulla piattaforma Zoom: una open call, aperta a tutti quanti vogliano approfondire e confrontarsi sulle tematiche che il gruppo di lavoro raccoltosi attorno alla candidatura di Elly Schlein vuole porre al centro dell'attenzione, nell'ambito della campagna congressuale.

L'appello del comitato ravennate vuole interpretare in maniera più inclusiva e attrattiva possibile l'invito a partecipare al percorso congressuale costituente: "Le ultime elezioni hanno ancora una volta sancito una perdita di consenso per il Partito Democratico. In particolare sono le persone più fragili e le più giovani a non considerare più il Partito come loro punto di riferimento. L'enorme divario sociale, le crescenti diseguaglianze e la crisi ecologica ci impongono una riflessione approfondita sul nostro modello di sviluppo, per provare a cambiarlo. Un'intera generazione di ragazzi e ragazze ci chiede il coraggio di operare una svolta progressista, ecologista e femminista, e di immaginare nuove forme di benessere, di diritti e di socialità. Noi pensiamo che, per la sua storia, la sua freschezza politica e culturale e la sua esperienza, Elly Schlein sia la persona giusta per guidare questo percorso collettivo e costruire il nuovo Partito Democratico. Un PD che sia non degli eletti o delle correnti, ma dei militanti; un PD che sappia ridare voce alla base che in questi anni non si è sentita ascoltata; un PD che sia in grado di esprimere una nuova classe dirigente. Un PD che si occupi di lotta alle disuguaglianze ed alle povertà, di lavoro di qualità e di lotta al precariato, di clima e di conversione ecologica. Per condividere i motivi del nostro sostegno alla candidatura di Elly Schlein - conclude il comitato - vi invitiamo tutti gli interessati all'incontro del 18 gennaio a Ravenna, per inaugurare insieme un percorso di confronto, di condivisione, verso un cambiamento collettivo".