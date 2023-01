Primarie Pd, anche a Conselice nasce un comitato a sostegno di Bonaccini

Nasce anche a Conselice un comitato a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini a segretario nazionale del Partito Democratico. “Ho deciso di impegnarmi come coordinatrice del Comitato per sostenere Stefano Bonaccini alla segreteria nazionale del Partito Democratico perché credo che in questo momento di particolare difficoltà per il Pd sia la persona giusta e pragmatica per ricoprire questo ruolo - commenta la coordinatrice del comitato, Raffaella Gasparri - ci ha dimostrato in varie occasioni di saper gestire fasi complesse e di essere capace di affrontare le sfide. L'obiettivo più urgente è portare avanti un'opposizione costruttiva all'attuale governo creando un partito coeso e pluralista c coerente con i valori fondanti il Partito Democratico trovando un'unica sintesi tra le varie posizioni che troppo spesso dividono".

"Questo comitato - continua Gasparri - si propone di riavvicinare nuovamente le persone al Partito Democratico, a partire dall'ambito più vicino a loro, quello più prossimo e locale, cercando nuove energie, promuovendo adesioni e nuovi tesseramenti, ma anche proponendo nuove idee per imprimere la necessaria spinta a creare un partito popolare. Il compito del Comitato sarà quello di stare in mezzo alla gente per spiegare come si svolgerà il Congresso e l'elezione del Segretario nazionale dando la possibilità a chi vorrà di partecipare in prima persona. Saremo a disposizione di chi vorrà chiarimenti o vorrà partecipare attivamente a questo congresso, cercheremo di stimolare il confronto e la partecipazione. Fanno parte di questo comitato anche Paola Pula, Rossella Renzi e Massimo Del Duca a cui potranno aggiungersi tutti coloro che vorranno aderire, in quanto sostenitori di Bonaccini scrivendo alla mail conseliceperbonaccini@gmail.com".