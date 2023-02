Primarie Pd, Barattoni: “Grande opportunità per rigenerare il primo partito di centrosinistra in Italia”

Si avvicina l'ora delle primarie del Partito Democratico, con i sostenitori dem chiamati a votare nelle 85 sedi in provincia di Ravenna la propria preferenza per la guida del partito. Si vota domenica 26 febbraio, dalle 8 alle 20. "Il PD c’è ed è vivo – ha detto il segretario provinciale Alessandro Barattoni - L’adesione al percorso costituente di queste settimane, l’attenzione per gli eventi dei candidati e l’impulso che essi hanno dato a molte nuove persone ad avvicinarsi al partito ci stanno dimostrando che c’è ancora tanta attenzione verso di noi".

Per la giornata di domenica "puntiamo a una grande mobilitazione di popolo per eleggere il segretario o la segretaria con le primarie e per costruire l’alternativa a questo governo - prosegue Barattoni - La disillusione delle persone non deve prendere il sopravvento, dobbiamo fare in modo che trovino nel Pd quell’alternativa democratica, credibile, utile al loro impegno per cambiare la propria vita e l’Italia. Questa è una grande opportunità per rigenerare il primo partito di centrosinistra in Italia, per questo abbiamo messo in campo un grande sforzo organizzativo per realizzare un gran numero di seggi in modo capillare nel territorio. Come sempre sarà un evento costruito grazie ai volontari e agli elettori che vi prenderanno parte, una realtà unica nel panorama politico nazionale, dove ci sono solo partiti in cui le decisioni vengono prese tra pochi. Entrambi i candidati hanno dichiarato che si sosterranno a vicenda, indipendentemente da chi vincerà. Un motivo in più per partecipare alle primarie e alla vita del partito nei passi successivi".

Oltre ai candidati alla segreteria Stefano Bonaccini ed Elly Schlein si voterà anche per le liste ad essi collegate. Di seguito i nomi presenti nell’elenco.

Lista Assemblea Nazionale Ravenna-Ferrara “Energia popolare – Stefano Bonaccini”: 1) Cai Nadia 2) Margotti Lorenzo 3) Vardigli Elisa 4) Talmelli Alessandro 5) Malavolti Federica 6) Massarenti Lorenzo 7) Bosi Federica 8) Tarozzi Luciano 9) Bianchini Patrizia.

Lista Assemblea Nazionale Ravenna-Ferrara “Parte da noi – con Elly Schlein segretaria”: 1) Sangiorgi Andrea 2) Baraldi Ilaria 3) Esposito Domenico Antonio 4) Rossi Elena 5) Romani Flavio 6) Garuffi Marta 7) Venturi Massimiliano 8) Sabbatini Virna 9) Franceschelli Mattia.