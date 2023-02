Primarie Pd, De Pascale su vittoria Schlein: "Risultato clamoroso, ora ci guiderà nelle sfide future"

"Complimenti e buon Lavoro ad Elly Schlein, nuova Segretaria del PD. I nostri elettori ed elettrici hanno scelto e, dopo questo clamoroso risultato, ora spetta a lei il compito di costruire il nuovo PD, guidare l'opposizione e mettere in campo l'alternativa". Con queste parole il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, saluta sui suoi canali social la vittoria 'a sorpresa' nelle primarie di Schlein che diventa così il primo segretario nazionale donna del partito. Una vittoria arrivata a livello nazionale, mentre a livello provinciale era stato il suo avversario Stefano Bonaccini a vincere incassando il 59,41% delle preferenze, pari a 8.100 voti, mentre 5.533 elettori (40,59 percento) hanno votato per Schlein.

Il sindaco De Pascale rivolge un pensiero proprio al presidente della Regione, che esce sconfitto dalle primarie: "Voglio ringraziare di cuore Stefano Bonaccini, che in Provincia di Ravenna ha circa il 60% dei consensi, per l'impegno e la passione profusa e per le sue parole unitarie e responsabili". Del resto, Bonaccini si è imposto in tutta l'Emilia-Romagna, raccogliendo complessivamente con il 56,4% dei voti alle primarie. Il presidente della Regione ha ottenuto quasi 85mila voti contro gli oltre 65mila di Elly Schlein. Schlein tuttavia ha saputo prevalere in alcuni territori regionali, come la provincia di Parma e nella città di Bologna.

De Pascale infine rivolge un ulteriore pensiero, diretto in particolare a chi aveva criticato il suo post su Facebook relativo alla vittoria di Schlein: "Io non ho mai lavorato contro nessun segretario del Pd e non inizierò certo adesso, chi solo lo pensa non mi conosce bene - precisa il sindaco attraverso i social - Avrei preferito un altro segretario e sarebbe ipocrita far finta che non fosse così. Avremo una nuova segretaria che ci guiderà in queste sfide difficili su una linea che abbiamo scelto democraticamente e ciascuno di noi, per quel che sarà in grado, darà una mano".