Primarie Pd, Elly Schlein a Voltana: "Il Pd sia punto di riferimento per realizzare una svolta progressista"

La fase congressuale del Partito Democratico sta entrando nel vivo in vista delle primarie. Massimiliano Venturi, coordinatore del comitato a sostegno della candidatura di Elly Schlein, descrive la fase attuale: "Siamo pronti ad affrontare la fase congressuale nei circoli, grazie a una squadra plurale composta da giovani amministratori, studenti, segretari di circolo, professionisti di vari settori; militanti di lungo corso ma anche rappresentanti della società civile, dell'associazionismo e di molteplici forme di cittadinanza attiva, così come molti amici e compagni che si erano allontanati dal partito nel corso degli anni, ma sono tornati con convinzione per sostenere il nostro progetto. Significativo anche il dato delle nuove iscrizioni: sono decine infatti quelli che si sono rivolti a noi per iscriversi al partito per la prima volta, così da poter sostenere il nostro progetto. L'entusiasmo è palpabile, ed è testimoniato dal crescente interesse e attenzione di quanti anche in queste ore si stanno avvicinando per aderire al nostro comitato".

Domenica c'è stato il primo passaggio ufficiale di Schlein in provincia, con oltre duecento persone che hanno gremito la platea della Casa del Popolo di Voltana. "Questa fase espansiva, che culminerà con le primarie del 26 febbraio, ci conferma come il nostro progetto sia quanto mai attuale, e il Paese ci chieda di superare le timidezze e i compromessi al ribasso che hanno troppo spesso caratterizzato la nostra azione politica a livello nazionale in questi anni, inseguendo il fatto di stare al governo a tutti i costi - continua Venturi - Questo ci ha fatto perdere di vista i nostri valori e ha soffocato il legame con molti tra quanti ci avevano dato fiducia. In questo momento il paese non ha bisogno di un partito di amministratori, quanto piuttosto di un partito che ricominci a fare politica di base, e che ritrovi la connessione sentimentale con il proprio elettorato. È il momento della radicalità; non tanto intesa come idea minoritaria e divisiva, quanto piuttosto in senso verticale e profondo: dobbiamo recuperare la radice dei nostri valori, dimostrando come il nuovo Partito Democratico sia in grado di esprimere una linea politica chiara, dettando l'agenda nell'opposizione al peggior governo di destra che si ricordi dal dopoguerra".

La presenza di Elly Schlein in provincia è stata salutata da grande partecipazione, e la sera stessa dell'appuntamento alla Casa del Popolo di Voltana c'è chi si è iscritto al Partito Democratico per sostenerne la candidatura". Nel suo intervento, appassionato e caratterizzato da continui applausi a scena aperta, Schlein ha toccato tutti i temi centrali della sua proposta, dalla necessità di una svolta ecologista, progressista e femminista, al lavoro, a una società laica, plurale e inclusiva, basata su di una nuova idea di benessere e che creda profondamente nella giustizia sociale. In evidenza la grande attenzione per la lotta alle diseguaglianze".

"Le ultime elezioni – ha detto Schlein – hanno ancora una volta sancito una perdita di consenso per il Partito Democratico. In particolare sono le persone più fragili e le più giovani a non considerare più il partito come loro punto di riferimento. E questo perché negli ultimi anni abbiamo smesso di difenderle, di tutelarle e di lottare per loro. Abbiamo perso la forza e il coraggio di immaginare un Paese diverso da quello che abbiamo costruito in questi decenni, un Paese più giusto, più democratico, più equo e più sostenibile. L’enorme divario sociale, le crescenti diseguaglianze e la crisi ecologica ci impongono una riflessione approfondita sul nostro modello di sviluppo. Un’intera generazione di ragazze e ragazzi ci chiede il coraggio di fare una svolta ecologista e progressista e di immaginare nuove forme di benessere, di diritti e di socialità. È giunto il momento che il Paese compia questa svolta e che il Pd torni ad essere il punto di riferimento per chi vuole realizzarla".

È possibile aderire in ogni momento al Comitato Provinciale a sostegno della sua candidatura, rivolgendosi ai seguenti recapiti: partedanoi.ravenna@gmail.com, 3490807587, 3428349291.