Primarie Pd, nasce il comitato lughese che sostiene Gianni Cuperlo

Anche a Lugo si è formato il comitato che sostiene Gianni Cuperlo come futuro segretario del Partito Democratico. Nel comune più grande della Bassa Romagna – che è anche il comune di Davide Ranalli, coordinatore regionale dei comitati – sono già diversi gli aderenti pronti a mobilitarsi. Tra i nomi spicca quello del vice sindaco Lino Montalti, recentemente tesserato al Partito Democratico, oltre a consiglieri comunali come Alessandra Fiorini e Enrico Marangoni e a figure importanti del partito come la segretaria del circolo Giovecca-Frascata-Passogatto, Candia Bassi, il segretario del circolo Lugo Città, Edgardo Farolfi, e Marco Graziani, segretario del circolo San Bernardino-Belricetto.

Gli aderenti al comitato vedono in Cuperlo "la persona più adatta a guidare il partito in questo particolare momento storico e, soprattutto, colui che meglio di tutti in questi anni ha rappresentato, e ancora rappresenta, i valori imprescindibili per una forza politica di sinistra". Come recentemente rilevato dal sondaggio EMG per la trasmissione Agorà di Rai3, la candidatura di Cuperlo sarebbe passata dal 6 a 9% in una sola settimana.

“Proprio perché questo è un momento di grande importanza per la vita del nostro partito – spiegano dal comitato lughese – crediamo di segnalare, attraverso il nostro sostegno a Cuperlo, la necessità di un PD che torni a fare proprie le ragioni dell’essere sinistra, radicandole nel presente. Crediamo che la sua mozione affronti in modo approfondito e convincente questo bisogno. L’obiettivo è quello di far sì che il PD sia il partito nel quale chi lavora, paga le tasse e ha a cuore una società meno diseguale, più giusta, possa riconoscersi perché lo sente vicino e utile.”

Ecco i nomi dei primissimi aderenti al comitato di Lugo: Davide Ranalli, Candia Bassi, Marilanda Biondi, Matilde Brignani, Giuseppe Camanzi, Gianni Casadio, Rossano Farneti, Edgardo Farolfi, Maria Farolfi, Alessandra Fiorini, Marco Graziani, Enrico Marangoni, Lino Montalti, Oscar Pirazzini, Anna Renzi, Daniele Sangiorgi