Primarie Pd, Ranalli dopo la vittoria di Schlein: "Una grande responsabilità per tutti noi"

"Queste primarie consegnano a tutti noi, che amiamo e ci impegniamo nel PD, una grande responsabilità". Queste le prime parole di Davide Ranalli, sindaco democratico di Lugo, al termine delle primarie del Pd che hanno consegnato a Elly Schlein il ruolo di nuova segretaria nazionale del partito. "Scusate se esco un attimo dal coro e non mi associo a chi dice che Elly Schlein ha una grande responsabilità perché è ovvio, e anche banale, che a lei sia stata dato dagli elettori un grande compito - afferma Ranalli - Ma io penso che, ancora di più, questo compito stia a noi, dirigenti, responsabili, sindaci, amministratori, militanti. A noi che costituiamo la spina dorsale di questo partito e che dobbiamo volerci bene sapendo che siamo una grande comunità. Ritrovando l’orgoglio della militanza, dell’unità e la capacità di saper lavorare per un partito che incida nella società".

"Partendo da noi per collaborare con la nuova segretaria del Partito Democratico che ha cercato e trovato una sfida che deve riportare gli elettori a scegliere con fiducia il PD. Tutto il mio impegno, oltre che in quello di sindaco, sarà in questo: fare in modo che il PD torni a essere il partito di cui gli elettori si fidano perché sentono che, votandolo, possono aspirare a una vita migliore - conclude Ranalli - Sono convinto che chi è andato a votare, tutte e tutti coloro che ieri hanno permesso il voto ci chiedono, anche, questo.

Buon lavoro a Elly Schlein e a tutti noi".