Primo consiglio comunale a Faenza: nominata la capogruppo del Pd

Giovedì sera si svolge la prima riunione del nuovo Consiglio Comunale di Faenza. E Giulia Bassani è stata nominata capogruppo Pd, "una giovanissima che dimostra quanto la volontà di rinnovamento del Pd non sia affidata solo alle parole d'ordine - commentano dai Giovani Democratici di Faenza - Si deve sempre tenere a mente che i rituali della democrazia non sono vuoti simulacri di qualcosa che si è perso, ma la testimonianza vivente di qualcosa che ci si è guadagnati, con l'impegno e la fiducia nei propri ideali. Grazie Giulia e in bocca al lupo per questo nuovo, importante incarico".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.