Processo Zaki, Coraggiosa: "All'Omc il ministro egiziano del petrolio. I diritti umani non vengano schiacciati"

Martedì si apre a Ravenna l’OMC, appuntamento internazionale legato al tema energetico e il cui focus in questa edizione sarà ripensare la produzione energetica verso una transizione oltre le fonti fossili. Nello stesso giorno a Mansura, in Egitto, Patrick Zaki affronterà la seconda udienza del processo a suo carico dopo 19 mesi di detenzione preventiva. "Due eventi che apparentemente non hanno nulla a che fare - afferma la lista Ravenna Coraggiosa - se non fosse che uno dei principali ospiti della prima giornata di conferenza è Tarek El Molla, ministro egiziano per il petrolio".

"Anche Ravenna si è mobilitata più volte per chiedere la liberazione di Patrick Zaki, con sit-in degli studenti universitari, con la diffusione delle sagome disegnate da Gianluca Costantini nelle biblioteche e sale studio della città, attraverso incontri nelle scuole e in altri luoghi pubblici, proprio per fare in modo che non passasse sotto silenzio la palese violazione dei diritti di Patrick e di altri 60 mila prigionieri per motivi politici - continua Ravenna Coraggiosa - Così come si è mobilitata, con un importante impegno anche dell’amministrazione comunale, nel chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni. In tutto questo il governo di Al Sisi è rimasto sordo a qualunque richiesta, anzi ha paradossalmente dichiarato di recente che imporre il rispetto dei diritti umani è un approccio dittatoriale".

"Come Ravenna Coraggiosa auspichiamo che in questo contesto, certamente importante per le lavoratrici e i lavoratori del settore, anche nel nostro territorio, i diritti umani non vengano messi in secondo piano e schiacchiati da altri interessi. Lo chiediamo alle istituzioni nazionali e locali che saranno presenti: gli interessi economici non prevalgano sul rispetto e la tutela dei diritti fondamentali - conclude la lista - sia anche questa l’occasione per continuare a chiedere libertà per Patrick Zaki e per tutti i detenuti politici, verità e giustizia per Giulio Regeni".