Pronto soccorso, piscina e inquinamento: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 10 agosto alle 15.30 si riunisce il consiglio comunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Quanti se ne vanno dal pronto soccorso senza avere avuto assistenza”, di Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Sulla chiusura annuale della piscina comunale”, di Emanuele Panizza (gruppo misto); “Risoluzione del problema di inquinamento acustico e atmosferico in via Mangagnina, magazzino della Provincia”, di Gianfilippo Nicola Rolando (Lega nord).

Seguiranno le proposte di deliberazione “Valutazione in merito alla variante all'elaborato Poc 13 ricognizione vincoli espropriativi e dichiarazioni di pubblica utilità' del Poc ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10/1993, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di linee elettriche a 15 kv in cavo ad elica sotterraneo denominate Cactus e Cherso da cabina primaria Ra alaggio nr. 380902 a cavi esistenti nei pressi della cabina secondaria Rambelli nr. 179884 nel comune di Ravenna” che sarà portata all’esame e al voto del consiglio dall’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte; “Approvazione piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) e piano della circolazione urbana (Pcu) controdeduzione e approvazione”; “Pronuncia preventiva, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, della legge regionale 24/2017, in merito all’ approvazione in linea tecnica del progetto definitivo, in variante al Poc e al Rue vigenti, relativo all'opera: completamento asse viario principale est-ovest da via Stradone fino a viale Europa e relativo sistema rotatorio - ambito s1a - Stradone, comportante apposizione del vincolo espropriativo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera - soggetto attuatore e richiedente: consorzio Stradone”; “Controdeduzione dell'osservazione pervenuta e approvazione della variante specifica al vigente Poc del comune di Ravenna, preordinata all’ apposizione del vincolo espropriativo, relativa alla realizzazione dell'opera: "Intervento di realizzazione del parcheggio in adiacenza al plesso scolastico a San Pietro in Vincoli”: le proposte saranno presentate dall’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani.

Infine si tratterà la proposta di delibera “Scioglimento della fondazione Dopo di noi e devoluzione del patrimonio a ente con fini analoghi per la prosecuzione dell’attività assistenziale prestata presso l'immobile ex scuola elementare di torri di Mezzano – approvazione”, a cura dell’assessora ai Servizi sociali Valentina Morigi.