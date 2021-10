"Proseguiamo da soli il nostro cammino", Italexit lascia l'alleanza politica con La Pigna

Italexit Ravenna lascia l'alleanza politica con La Pigna. "Desideriamo con il presente ringraziare la consigliera Veronica Verlicchi, per averci accolto all’interno della coalizione che l’ha sostenuta nella campagna elettorale per la sua candidatura a Sindaco" esordiscono il referente politico Graziano De Gianni e la coordinatrice regionale Mia Gandini.

"Grazie a questa esperienza - proseguono - come attivisti del costituendo partito Italexit, abbiamo acquisito una maggiore consapevolezza rispetto alla situazione elettorale del territorio ravennate e riteniamo opportuno proseguire in autonomia il nostro cammino politico all’interno delle realtà locali già esistenti. Ringraziamo anche i capilista e tutti i candidati delle liste civiche di “Ravenna s’è desta”, “Noi per i Lidi”, “Forese in Comune” e “La Pigna”".

"Riteniamo di dovere anche un particolare ringraziamento al presidente della Lista Pigna, Maurizio Bucci ed al responsabile politico Roberto Ticchi, per aver condiviso momenti importanti con il nostro staff e averci sostenuto con fattiva collaborazione nell’attività di presentazione della nostra lista alla tornata elettorale - concludono -. Rimaniamo aperti a collaborazioni, come con tutta l'opposizione, per battaglie politiche riguardanti il “fare” opposizione a questa maggioranza, consapevoli che solo uniti potremo denunciare e contenere i danni derivanti da modalità di governo che hanno contribuito al costante degrado di questa nostra amata città", conclude Italexit.