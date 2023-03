Proseguono le assemblee del Pd: questa settimana a Cervia e a Brisighella

Dopo il congresso e l'elezione di Elly Schlein a segretaria, il Partito Democratico ha organizzato una serie di assemblee in tutta la provincia di Ravenna, aperte a iscritti e simpatizzanti. "Confronto sul nuovo Pd e sugli argomenti di attualità per realizzare un’alternativa al governo delle destre sono i temi degli incontri per aprire il partito alle persone", spiegano.

Il primo incontro di questa settimana si terrà a Cervia, martedì 21 marzo alle ore 20:30 presso la Palazzina comunale in piazza XXV aprile. Si prosegue a Brisighella, giovedì 23 marzo alle ore 20.30 nella sala Ambra di via Barduzzi. Agli incontri parteciperà il segretario provinciale Alessandro Barattoni.