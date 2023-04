"Prospettiva Bassa Romagna", il Pd riflette sul futuro dell’area vasta

L’11 aprile prossimo, con l’iniziativa “Lo Stato dell’Unione”, il Pd della Bassa Romagna inaugura un ciclo di appuntamenti e riflessioni per individuare le traiettorie del futuro del territorio. L’invito è rivolto agli amministratori, ai volontari della politica, e a tutti i cittadini interessati: il Partito Democratico chiama a raccolta chiunque sia interessato alla riflessione sul futuro della Bassa Romagna. Nel 2023 si voterà a Bagnara, nel 2024 in tutti gli altri comuni dell’area vasta e il Pd scalda i motori per elaborare la strategia comune.

Il primo appuntamento è l’11 aprile, alle 20.30 presso il Salone Estense. Il titolo della serata è “Lo Stato dell’Unione”: non è un caso se la prima iniziativa è dedicata proprio al principale strumento istituzionale che ha rivoluzionato l’amministrazione del territorio negli ultimi anni. Si confronteranno sul tema: l’assessore regionale Paolo Calvano con deleghe al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino istituzione e rapporti con l’Europa, Alberto Bellelli Sindaco di Carpi e Presidente dell’Unione delle Terre d’Argine, Lucio Malavasi Sindaco di Rio Saliceto e Responsabile Anci Unioni dei Comuni. La Bassa Romagna sarà invece rappresentata da Eleonora Proni, Sindaco di Bagnacavallo e Presidente dell’Unione dei Comuni e da Riccardo Graziani, Sindaco di Alfonsine con deleghe in Unione al Bilancio, Risorse Umano e Politiche Europee. A moderare l’incontro sarà Davide Pietrantoni, coordinatore del Pd della Bassa Romagna.

“L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - commenta Pietrantoni - è stata un modello di innovazione istituzionale nella gestione dei servizi, ha permesso risparmi, qualificazione delle competenze e maggiore peso politico. La politica non può però mai accontentarsi dei risultati raggiunti, abbiamo il dovere di porci continuamente nuove domande e fissare nuovi obiettivi, per non rimanere fermi, per adeguare le nostre azioni ad un mondo che cambia veloce”. I prossimi incontri di Prospettiva Bassa Romagna saranno dedicati a: Welfare, Sviluppo e Lavoro, Sanità, Cultura, Ambiente e Paesaggio Urbano.