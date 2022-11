Prostitute trovate nelle strutture ricettive, Ancarani (Fi) e Ancisi (LpRa) chiedono più controlli

Sottoporre il problema della presenza di prostitute nelle strutture ricettive “al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto, affinché siano attivate le forze dell’ordine statali e quella comunale, ritenendosi al riguardo necessaria una costante e assidua vigilanza in funzione di prevenzione e di eventuale repressione delle illegalità”. E' quanto chiedono in un'interrogazione al sindaco Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) e Alberto Ancarani (Forza Italia).

Il riferimento è a notizie di stampa, secondo cui sarebbero state trovate 12 lucciole in un residence, definite dai due firmatari dell'interrogazione “clamorose e finora mai emerse a livello pubblico dal settore alberghiero ravennate”. Sempre secondo i consiglieri, citando le fonti di stampa, le donne sarebbero risultate anche non in regola con le norme di soggiorno e denunciate per ingresso illegale nello Stato, facendo anche scattare accertamenti sulla corretta registrazione delle persone alloggiate da parte della struttura. Citando quindi la legislazione in materia di turismo (in capo al Comune) e di pubblica sicurezza (in capo alla Questura) la richiesta di Ancarani e Ancisi è per una maggiore sorveglianza.