Protesta contro il gasdotto, Potere al Popolo: "Vogliamo una transizione ecologica reale"

Potere al Popolo di Ravenna si scaglia nuovamente contro il gasdotto Snam Linea Adriatica, un'opera di 430 chilometri, che da Sulmona arriverà a Minerbio. "Questa opera gigantesca e inutile interesserà ben sei Regioni e l'intero Appennino, cioè nelle aree più altamente sismiche del Paese, già colpite dai terremoti dell’Aquila e di Umbria e Marche e attraversando anche aree molto fragili sotto il profilo idrogeologico, come quelle colpite recentemente da alluvioni e frane in Emilia–Romagna - afferma il partito - Si tratta di un progetto obsoleto, concepito vent’anni fa, quando sembrava che il consumo del gas potesse crescere in modo consistente. Ma non è stato così, da anni assistiamo a un calo di consumi e questo malgrado il terrorismo mediatico propinatoci all’inizio della guerra in Ucrania".

"Come denunciamo da sempre soldi a profusione per i profitti di pochi mentre non si investe per sistemare il dissesto idrogeologico dei territori che, con il mutamento climatico, continuano a vedere alluvioni devastanti come quelle della Romagna a maggio. Sono scelte chiare a cui ci ribelliamo - prosegue Potere al Popolo - Vogliamo una transizione ecologica reale a partire dalla scelta di abbandonare il consumo del fossile e serve un’azione condivisa a livello internazionale, non guerre per le risorse energetiche. Ma servono anche azioni locali: basta con la cementificazione, vogliamo investimenti sul trasporto pubblico e tutela del territorio e lo stop alle grandi opere inutili". Per questi motivi Potere al Popolo conferma la propria adesione alla manifestazione in programma venerdì a Forlì in Piazza Saffi.