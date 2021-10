Protesta 'No Green Pass' al Porto, le reazioni politiche: "Impedire di lavorare è inaccettabile"

Continua la protesta nella zona del Porto di Ravenna, dove lunedì mattina è partita una manifestazione di protesta contro il Green Pass dei lavoratori con circa 500 persone che hanno dato vita a un corteo, bloccando così il traffico e creando grossi disagi. Tra i presenti, come documentato sui social da lui stesso tramite alcune fotografie, anche il consigliere della Lega Gianfilippo Nicola Rolando.

I post del consigliere hanno scatenato le reazioni della politica ravennate, sia di maggioranza che di opposizione. "Giorni fa il consigliere Rolando della Lega ha invocato i lavoratori di Ravenna a prendere esempio dai portuali di Trieste. Oggi festeggia il blocco del porto - commenta Alessandro Barattoni, segretario provinciale del Pd ravennate - Noi chiediamo con forza alla Lega Romagna di prendere posizione sia rispetto al Green Pass sia rispetto al blocco del porto. Sono un partito di governo e hanno votato le nostre stesse misure in Consiglio dei Ministri e in Parlamento. Vogliamo capire che posizioni ha la Lega romagnola su questi temi perché non si tratta di semplice bagarre politica ma di esprimersi sulle infrastrutture chiave per lo sviluppo della città. È favorevole al blocco del porto quando il blocco nel nostro scalo non è perpetrato dai lavoratori portuali ma è tentato in maniera strumentale da persone che con il porto non c’entrano nulla? Sarebbe davvero irresponsabile ma è quello che afferma il consigliere Rolando, consigliere comunale della Lega Ravenna! Il sindaco nei giorni scorsi ha chiesto pubblicamente un chiarimento a Morrone ma non è arrivata nessuna risposta. Il rischio di blocco delle attività va assolutamente scongiurato, è una protesta che rischia di avere effetti gravissimi sul lavoro e sull’economia del territorio. Va garantito il diritto di manifestare da parte dei cittadini così come quello dei lavoratori di poter lavorare, ma questo non è il momento della tensione ma della responsabilità, soprattutto da parte di chi ricopre cariche nel Governo e vota provvedimenti a Roma per poi strumentalizzarli a Ravenna. È ora di chiarire definitivamente".

"Si può ovviamente avere una posizione contraria al Green Pass, perché ogni opinione è legittima in un paese libero - aggiunge Alberto Ancarani di Forza Italia - Ma il tentativo di impedire di lavorare a chi abbia un’opinione diversa è inaccettabile in uno stato di diritto. Il fatto che rappresentanti eletti nelle istituzioni, peraltro esponenti di partiti di governo, ne godano o si riconoscano in tali modalità è di una gravità inaudita".

"Non possiamo accettare lo smantellamento della nostra democrazia per un lasciapassare che è una misura politica e che non previene in nessun modo il contagio - aggiungono da Italexit Ravenna schierandosi a favore dei manifestanti - Italexit c’è e sarà al porto di Ravenna al fianco dei portuali. Resisteremo in tanto che il blocco persisterà, non è accettabile lo smantellamento del diritto su cui è basata la nostra Repubblica, ovvero il lavoro. Barattoni e il Pd tutto si rassegnino, quella dei portuali è una protesta pacifica su cui non potranno fare nessuna speculazione politica, come successo per il blocco a Trieste. Non permetteremo che venga replicato la violenza della polizia nei confronti di chi manifesta per il diritto al lavoro".