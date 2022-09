Proteste in Iran, Salvo (Unione Popolare): "Vicini alle donne vittime del regime"

"Quello che sta accadendo in questi giorni in Iran è la crudele risposta del regime del Presidente Raisi al legittimo desiderio delle donne di liberarsi dalla schiavitù patriarcale in cui vivono e che le ha viste vittime di brutalità, segregazione e violenze inaudite." - questo è quanto afferma Liliana Salvo, candidata alla Camera per Unione Popolare alle prossime elezioni. "E' urgente che tutte le Istituzioni mondiali si attivino prontamente per affermare una significativa condanna e nei confronti di tutti quei regimi che usano violenza e reprimono l'autodeterminazione delle donne - conclude Salvo - Mi appello a tutte le donne per una mobilitazione di massa da tenersi a Ravenna settimana prossima".