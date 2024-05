Protezione civile, abbandono rifiuti e pioppi di via Galilei: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 14 maggio, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Pioppi abbattuti sulla ciclabile di via Galilei e messa in sicurezza della pista annunciata per il 2024”; “Ad un anno esatto dall’alluvione quali passi avanti per la modifica del piano di protezione civile del Comune di Ravenna?”; “Videosorveglianza per abbandono rifiuti”.

Seguirà la comunicazione ai sensi dell'articolo 166 comma 2 del Testo Unico 267/2000 e dell'articolo 14 comma 3 del Regolamento di contabilità - prelevamento dal fondo di riserva. Quindi si passerà all’ interrogazione: "Protocollo operativo per lo sviluppo di azioni volte ad integrare politiche di orientamento e politiche attive del lavoro, in modo mirato a persone fragili e a rischio di esclusione sociale”.

Successivamente sarà esaminata e votata la seguente proposta di deliberazione: “Modifiche al vigente regolamento comunale per l'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente di autovetture e natanti”. Si passerà alla proposta di ratifica della delibera di giunta avente ad oggetto: “Partecipazione al fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana - variazione di bilancio di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2024/2026”.

Infine si discuteranno i seguenti ordini del giorno: “Parco Guido da Montefeltro degradato e senza luce da anni sul lungomare di Lido di Dante”; "Condanniamo e contrastiamo ogni forma di violenza contro i lavoratori della sanità", “Per una risposta coesa ai recenti eventi delittuosi verificatisi nella città di Ravenna”.