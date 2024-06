Il Ravennate rimane roccaforte 'rossa': il centrodestra si conferma solo a Brisighella

Finisce senza ribaltoni e senza passare dai ballottaggi la 'partita' per il rinnovo dei sindaci nei comuni del Ravennate. A fare la parte del padrone è il centrosinistra che archivia le elezioni amministrative 2024 con la vittoria in 13 comuni su 14, mancando l'en plein per un soffio a Brisighella, dove alla fine vince e si riconferma il centrodestra. Cambia dunque poco o nulla nella 'mappa politica' delle comunali, che passano senza ribaltoni. Riconfermati tutti i sindaci uscenti Graziani ad Alfonsine, Pederzoli a Brisighella, Della Godenza a Castel Bolognese e Palli a Russi. Dei nuovi primi cittadini eletti, tre sono donne e undici sono uomini.

Il centrosinistra, che già poteva contare sull'elezione quasi sicura dei sindaci unici candidati a Casola Valsenio e Cotignola (rispettivamente Maurizio Nati e Federico Settembrini) stravince in diversi comuni con percentuali ampie: ad Alfonsine con Riccardo Graziani (67,77%), a Bagnacavallo con Matteo Giacomoni (64,48%, che evita pure il ballottaggio), a Castel Bolognese con Luca Della Godenza (70,55%), a Fusignano con Nicola Pondi (61,74%), a Massa Lombarda con Stefano Sangiorgi (58,00%), a Russi con Valentina Palli (75,17%, per lei la percentuale più alta della provincia), a Sant'Agata sul Santerno con Riccardo Sabadini (59,23%) e a Solarolo con Maria Diletta Beltrani (64,12%). Vittoria ampia anche a Conselice, dove Andrea Sangiorgi trionfa nella sfida a tre con il 51,70%, lasciando il primo sfidante (Gianfranco Fabbri) al 36,70%.

Le sfide più difficili però non sono mancate. In primis nei due comuni più grandi al voto: Cervia e Lugo. Alla fine, il centrosinistra si impone in entrambe: Mattia Missiroli vince a Cervia con il 56.11%, contro Massimo Mazzolani che si ferma al 43.89%. A Lugo Elena Zannoni stacca nettamente gli sfidanti, ma ha un avversario temibile nella soglia del 50% che, se non superata, avrebbe portato la città a un eventuale turno di ballottaggio, alla fine evitato incassando un abbondante 51,36%. La partita più al cardiopalma è stata invece a Brisighella, unica vittoria del centrodestra che si riconferma nel borgo medievale con Massimiliano Pederzoli che vince al 50,24%, superando lo sfidante Naldoni per soli 19 voti.

Il confronto con le amministrative del 2019

Nelle precedenti elezioni amministrative del 2019, queste erano le coalizioni, i candidati (e le percentuali) vincenti nei rispettivi comuni: ad Alfonsine la lista Alfonsine Sì per Riccardo Graziani (50,88% di preferenze) a Bagnacavallo la coalizione di centrosinistra per Eleonora Proni (56,94%) a Brisighella la lista Per il Buon Governo per Massimiliano Pederzoli (52,02%), a Casola Valsenio la lista Centro-Sinistra Uniti per Casola a sostegno di Giorgio Sagrini (59,36%), a Castel Bolognese la lista Democratici per Castello a supporto di Luca Della Godenza (46,02%), a Cervia la coalizione di centrosinistra per Massimo Medri (54,02%), a Conselice la lista Oltre! per Paola Pula (50,09%), a Cotignola la lista Insieme per Cotignola a sostegno di Luca Piovaccari (78,45%), a Fusignano la lista Insieme per Fusignano a sostegno di Nicola Pasi (61,92%), a Lugo la coalizione di centrosinistra per Davide Ranalli (51,05%), a Massa Lombarda la lista Il Futuro in Comune per Daniele Bassi (70,72%), a Russi la lista Insieme per Russi a sostegno di Valentina Palli (45,64%), a Sant'Agata sul Santerno la lista Insieme per S. Agata a supporto di Enea Emiliani (unica lista e candidato presente) e a Solarolo la lista Cittadini per Solarolo a sostegno di Stefano Briccolani (52,15%).