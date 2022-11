Psi a congresso: il segretario nazionale Enzo Maraio a Faenza

Sono in corso le assemblee territoriali per il congresso provinciale del Partito Socialista, che si concluderanno lunedì 21 novembre a Ravenna con l’approvazione degli indirizzi politico organizzativi e l’elezione degli organi. In occasione della tornata di congressi provinciali sarà in Romagna il Segretario nazionale del Partito Enzo Maraio, che sabato 19 novembre alle 10:00 interverrà all’assemblea di Faenza presso la sede di corso Mazzini 85 e alle 12:00 si recherà a rendere omaggio alla casa Natale di Pietro Nenni in via Sant’Agostino 18.

Grande la soddisfazione per la presenza di Maraio a Faenza espressa da Francesco Pitrelli, che ripropone la propria candidatura a segretario provinciale per un secondo mandato "sulla base di un documento che colloca saldamente il Psi nell’ambito del Partito del Socialismo Europeo e fissa precisi indirizzi su ambiente e energia, sanità e istruzione pubbliche, libertà e diritti sociali e civili, sicurezza sul lavoro, ascensore sociale, giovani e cultura, infrastrutture e mobilità sostenibile e sicurezza. Tutti temi, questi come altri, coniugati sia in termini generali che locali, con l’orgoglio di essere gli eredi delle riforme rivoluzionarie conquistate dai socialisti nei governi di centro sinistra a partire dai primi anni ’60, che hanno avviato e favorito la modernizzazione dell’Italia facendone un Paese più libero e più giusto. Di fronte alla crescente povertà e ai tanti disagi, per i Socialisti occorre porre ancor maggior attenzione alla qualità degli standard sociali ed ambientali locali e, se i servizi mostrano gravi carenze, l’ambiente è più malato e il costo della vita più elevato che altrove, bisogna aggredirne le cause e non accontentarsi dello status quo".