"Pulire la rotonda tra la tangenziale Classicana e la statale Ravegnana"

"Nel giorno in cui è partita da Ravenna la tappa “dantesca” del Giro d'Italia e le sue strade sono state tirate a lucido ovunque sarebbe passato, altre zone di accesso o di grande transito della città sono rimaste esposte all’incuria e al degrado. Nelle foto, scattate venerdì di primo mattino, figura lo spettacolo indecoroso della rotonda tra la tangenziale Classicana e la statale Ravegnana, snodo del folto traffico veicolare di quanti si dirigono alle località di villeggiatura, specie nei fine settimana, oppure all’interno della città, compresi quanti sono venuti per assistere alla partenza o al passaggio della tappa Ravenna-Verona. Lista per Ravenna le ha mandate al servizio Strade del Comune allo scopo che interceda con Anas perché la ripulisca, senza dimenticarsi delle altre situazioni altrettanto sconvenienti in cui versa la viabilità statale nel nostro territorio".

Riccardo De Carli (Lista per Ravenna)