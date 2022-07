Punta Marina, Ercolani (Lega): "Bocciato lo spostamento del mercato, la Giunta ignora le criticità"

Il mercato di Punta Marina non si sposta, questa la decisione della giunta ravennate, ma la discussione intorno alla chiusura al traffico di viale dei Navigatori per lo svolgimento del mercato diventa il terreno per una interrogazione della Lega, a firma del consigliere Giacomo Ercolani. A febbraio lo stesso consigliere e l'esponente del Carroccio Massimo Stefanelli avevano infatti presentato un ordine del giorno per trovare una collocazione alternativa per il mercato ambulante estivo di Punta Marina Terme. Una soluzione "che potesse ottemperare alle necessità di tutti ed eliminare le criticità - spiegano gli esponenti leghisti - l’idea era quella di integrare il mercato ambulante all’interno dei parchi lungo Viale C. Colombo, creando un affascinante mercato immerso nel verde e mantenendo la piena funzionalità della viabilità nella località, valorizzando quindi il mercato".

Come riferiscono dalla Lega, giovedì l’assessora Randi nell'apposita commissione comunale, sentiti i tecnici, "ha bocciato di fatto la collocazione alternativa che noi avevamo individuato, perché ritenuta inadatta, posizione la sua del tutto lecita e argomentata dal punto di vista tecnico - rileva Ecolani - Se fosse così semplice, dopo questa bocciatura di fatto, noi ci dovremmo fermare, ma durante la commissione è emerso, secondo la nostra percezione, come per l’assessore espressione della Giunta, non esista l’esigenza di una collocazione alternativa del mercato, questo noi non solo non lo condividiamo, ma anzi torniamo a ribadire come si possa e si debba individuare una collocazione alternativa che garantisca la tutela di tutte le categorie, residenti, turisti, esercizi ed ambulanti".

"Al momento la posizione politica della Giunta è chiara, il mercato non si sposta, ma per spronare la discussione e capire se si possa almeno in teoria individuare un’alternativa migliorativa per tutte le categorie interessate, abbiamo deciso di presentare sul tema un’interrogazione - spiega il consigliere della Lega - l’interrogazione vuole anche chiarire le intenzioni dell’Amministrazione in relazione alla futura pedonalizzazione di viale dei Navigatori, scelta che per noi non sarebbe condivisibile, ma che ben si innesta nell’ideologica lotta contro gli automobilisti che le amministrazioni ravennati portano avanti da tempo".